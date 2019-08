Municipalidad de Calbuco descontó dieta a concejal bombero que se fue de reunión para ir a un incendio

El concejal PS de Calbuco, Oscar González denunció que el municipio lo sancionó con parte de su dieta, tras retirarse cinco minutos antes de la sesión ordinaria del concejo municipal del pasado 5 de junio.

El edil explicó que se retiró ante el llamado de incendio al cual acudió en su calidad de bombero y, en tal sentido, relató que "he sido notificado que se me sanciona, haciéndome el descuento respectivo, ya que en una reunión de concejo, me retiré cinco minutos antes que termine la sesión, debido a que sonaba la sirena porque había un incendio en la comunidad".

González agregó que "yo soy bombero hace 23 años y sonó la alarma, tomé mis cosas y salí corriendo al cuartel que está bastante cerca de donde nosotros estábamos sesionando. No me interesa la sanción económica, pero si hacerlo público, tomando en cuenta la falta de criterio para la aplicación de esta medida".

Respecto a este hecho, el alcalde de Calbuco, Rubén Cárdenas, explicó a Cooperativa Regiones que "la secretaria del concejo actuó bien, porque la ley indica que un concejal puede retirarse o faltar a una reunión cuando tiene licencia médica o ante le fallecimiento de un pariente directo".

Sin embargo, la máxima autoridad comunal remarcó que "frente a una emergencia o si es bombero también debería usarse el criterio de autorizarlo" y que se verá la forma de cómo restituir los honorarios descontados al concejal.

Por su parte, la Contraloría, mediante informe solicitado por el municipio, sancionó la legalidad del descuento, ya que el estatuto de Bomberos no contempla a las autoridades electas como trabajadores que se rijan bajo el Código del Trabajo.