Murió hombre baleado en agosto por Carabineros en procedimiento por violencia intrafamiliar

En el Hospital Regional de Los Lagos falleció Alfond Zimmermann, hombre de nacionalidad alemana con residencia definitiva en Chile, que el 29 de agosto fue herido a bala por Carabineros en la comuna de Los Muermos.

El hecho ocurrió en medio de un procedimiento por violencia intrafamiliar, tras una denuncia de la pareja del sujeto, quien a la hora que llegó la policía se encontraba desnudo y con un arma, con la que amenazó a los funcionarios policiales.

El fiscal Jaime Aguayo explicó durante esta jornada que el hombre no pudo recuperarse de sus lesiones y perdió la vida en horas de la madrugada de este martes.

"Desde el día de los hechos, esta persona se mantuvo en estado de gravedad: nunca recuperó la conciencia, fue intervenido varias veces en el hospital y el día de hoy, a la 06:00 de la madrugada, nos informaron que había fallecido", dijo Aguayo.

Este suceso motiva que, ahora, se inicie una investigación distinta: si en principio fue por violencia intrafamiliar, ahora toma mayor relevancia el factor de la legítima defensa por parte de Carabineros.

"Hay un carabinero que está siendo investigado, que es el que percutó los tiros. A él se le tomó declaración como imputado. Ahora falta establecer si tuvo o no responsabilidad", explicó.

El hecho en cuestión se produjo el pasado 29 de agosto en el sector de El Melí, en la comuna de Los Muermos, lugar donde -según se conoce- Zimmermann intentó quemar su casa y agredir a su pareja, quien llamó a Carabineros para que interviniera.

El general de Carabineros Patricio Yánez dijo que no se referirá a lo acontecido con el funcionario. No obstante, poco después de ocurridos los hechos aclaró que el individuo no disparó a los policías, pero dado que estaba armado y los amenazaba con tirar, éstos reaccionaron para protegerse.