Papá de Sophie declaró en estrado, alegó inocencia y atribuyó a Cesfam mal procedimiento

En el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt declaró este lunes, en el marco del juicio por la muerte de su hija de un año y 11 meses, Sophie, el imputado por el delito de parricidio, Francisco Ríos.

El hombre dijo que aquel 25 de enero de 2018, cuando llevó a la niña en estado agónico al Cesfam de Alerce, se hizo un mal procedimiento de reanimación cardiopulmonar.

"Había una persona arriba de la camilla haciendo RCP con las dos manos y yo le grité que eso estaba mal", apuntó en su declaración.

Ríos señaló al tribunal que su declaración ha sido siempre la misma: "La niña se me cayó de las manos en un descuido, pero nunca la agredí".

Explicó que fue a bañar a la niña porque era él quien hacía las tareas domésticas, ya que la madre de la bebé "dormía 24/7".

Francisco Ríos se vio todo el tiempo tranquilo y prestó declaración con seguridad, sin titubear ante las preguntas formuladas tanto por la Fiscalía como por los querellantes y la defensa.

Qué pasó en el baño

El acusado señaló que, antes de llevar a la niña al baño, encendió la cocina para calentar aceite y cocinar una hamburguesa para comer después.

"Dejé el aceite a fuego lento y calculé entre seis a siete minutos. Cuando terminé de bañarla, la levanto y le digo: 'Hijita, pásame la toalla, y en ese momento siento que el aceite se me está quemando y se está quemando la hamburguesa", relató.

"En ese momento -y no fue porque yo haya querido- me tuve que dar vuelta a mirar qué estaba pasando y ahí se me cayó la niña", afirmó.

Francisco Ríos prosiguió diciendo que, con Sophie afectada por la caída, fue a buscar alguna ropa para ponerle, le hizo maniobras de respiración cardiopulmonar -porque creyó que se había golpeado en el tórax y había perdido la respiración- y ella comenzó a respirar.

En el Cesfam

Luego se fue junto a su pareja, Camila, caminando al Cesfam, dado que está a pocas cuadras de su casa.

"Frente al BancoEstado, me detuve y le di respiración boca a boca, porque noté que le faltaba aire", explicó.

Señaló que después entregó a la pequeña a los médicos y la vio con vida; que ésta lo miró antes de salir del box.

Afirmó además que supo que la niña había muerto cuando Carabineros lo llevó al cuartel de la Sexta Comisaría y el policía que lo tenía en custodia le dijo a otro: "Hay que tomar declaraciones, porque hay un fallecido".

"Así me enteré de que mi hija había muerto y de ahí me bloqueé", sostuvo.

Golpiza en la cárcel

Mas de tres horas estuvo Francisco Ríos en el estrado prestando declaración.

En el marco de ésta también acusó que sufrió apremios ilegítimos en el hospital penitenciario: "Recibí una golpiza de unos 20 a 25 gendarmes al mismo tiempo, después a una polera le echaron esposas y con eso me pegaron, me oriné y perdí el conocimiento".

"Cuando llegué a la cárcel me dejaron esposado. Unos 20 a 25 funcionarios me golpearon. En el cráneo me hicieron una hendidura. Después en una polera pusieron esposas y con eso me golpearon, me oriné y me desmayé. Cada funcionario que entraba a la celda me pegaba" explicó Rios.