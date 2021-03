Paris desmiente falta de vacunas en Osorno: Están planificando mal o "no quieren vacunar"

Luego de que desde la Municipalidad de Osorno anunciaron la paralización del proceso de inoculación debido a que acusan "falta de vacunas Pfizer y Sinovac", el ministro de Salud, Enrique Paris, respondió asegurando que, o están realizando una mala planificación, o "no quieren vacunar".

Medianto una publicación en redes sociales, el municipio informó que: "Debido a la falta de vacunas Pfizer y Sinovac, Osorno deberá paralizar el proceso de inoculación planificado para este viernes 19 de marzo. Se espera retomar vacunación el lunes 22 de marzo a las 14:00 horas".

Se espera retomar vacunación el lunes 22 de marzo a las 14.00 horas.

Ante ello el titular de la cartera de Salud señaló que "es la segunda vez que da la misma información de que no tiene vacunas". Y solicitó que "o corrija esa información, o aclare a la población de Osorno por qué no quiere vacunar, porque yo ya estoy pensando que no quiere vacunar a las personas teniendo toda la posibilidad de hacerlo".

"Es obvio que hoy viernes no tenga Pfizer, entonces tiene que planificar de otra manera la vacunación de Pfizer. Ustedes saben que hay que descongelarla, después enviarla y después del cuarto o quinto día ya no se puede usar. La distribución de Pfizer se hace los lunes temprano", explicó Paris.

"Las vacunas Pfizer se envían semana a semana los días lunes. Esta es segunda vez que desde Osorno dicen que no hay vacunas, y los camiones están realizando la distribución".

Desde la Seremi de Salud de Los Lagos advirtieron que poseen "en nuestros registrs el stock necesario de vacunas, con más de 800 dosis", por lo que, "desmentimos categóricamente el quiebre de stock y hacemos un llamado a la comunidad a informarse por canales oficiales".