Profesor fue agredido a puñetazos por apoderado a cuya hija habían amonestado por disciplina

El profesor Mauro Torres de la escuela Alemania de Puerto Montt, región de Los Lagos, fue agredido por un apoderado de ese establecimiento, quien había sido citado por un tema disciplinario de su hija.

El profesor en conversación con Cooperativa Regiones dijo que la agresión se produjo en el pasillo de la escuela. "Yo quise saludarlo, le extendí la mano y él se negó a saludarme y empezó con groserías de alto calibre. Me dijo que me iba a pegar y yo le pedí que se calme", relató.

En el lugar, ubicado en la población Antonio Varas, estaba el inspector general, quien también solicitó al sujeto que se calme, y le pidió al profesor que lleve al apoderado hasta la oficina.

En tal sentido Torres dijo que "me tiró un golpe de puño al rostro.... a la cara. Incluso yo uso lentes ópticos, me quebró la pata del lente, donde me pegó el golpe entre la oreja derecha y la mandíbula. Luego me invitó a pelear. Lo que yo hice fue alejarme y llamar a carabineros", relató el profesor.

A raíz de esta agresión el Departamento de Administración de Educación Municipal de Puerto Montt señaló que "se rechaza cualquier tipo de violencia que pueda ocurrir en establecimientos educacionales, puesto que estos buscan formar personas íntegras y con valores desde el respeto".

Se informó que el profesor agredido acudió a constatar lesiones en Carabineros, en tanto que el colegio determinó aplicar el reglamento de convivencia interno.