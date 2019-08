Puerto Montt: Empresario "rent a car" denuncia ventas fraudulentas de sus vehículos

Alrededor de 30 vehículos pertenecientes a empresas rent a car han sido sustraídos desde Puerto Montt y vendidos fraudulentamente en lo que va del año, dijo a Cooperativa Regiones un empresario del rubro.

Según el hombre -que pidió reserva de su identidad por motivos de seguridad- los estafadores llegan a Los Lagos desde otras regiones, arriendan vehículos y los ponen en venta -"en prenda"- a través de internet.

"Las notarías se prestan para llevar a cabo estos trámites. Hay muy poca prolijidad en las notarías, porque si yo voy a hacer un contrato de venta y es de dudosa reputación, por lo menos que te pidan el padrón del vehículo, donde por lo menos aparezca el nombre del representante legal del vehículo", reclamó.

"Nosotros tomamos las precauciones de pedir las garantías por el vehículo que se arrienda. Los supuestos clientes las dejaban en efectivo, pero ahora dejan garantías; incluso con tarjetas de créditos de bancos, lo que hace disminuir los riesgos, sin embargo, igual se escapan con los autos", relata.

"He rescatado tres autos, uno en Santiago"

El empresario dijo que en el rubro muchas veces optan por no hacer las denuncias ante Carabineros porque "la burocracia es excesiva". En cambio, optan por ir ellos mismos a "rescatar" sus vehículos, que iban mediante GPS.

"Yo he rescatado tres automóviles: uno lo había comprado una persona en Santiago... Cuando llegué a su casa, el hombre se quería morir, porque había invertido toda su plata. El segundo que rescaté fue en San Bernardo. El auto estaba estacionado, llevé la copia de la llave y los documentos, no había nadie y me lo traje", relató.

Carabineros: "No califica como robo"

Respecto de este tema fue consultado el general Patricio Yáñez, jefe de la Décima Zona Policial de Carabineros, Los Lagos.

"Este delito no califica como robo, porque hay un contrato de por medio, de arriendo. Por lo tanto, es una apropiación indebida por el incumplimiento del contrato... Sería bueno que los empresarios hagan las denuncias respectivas", dijo Yáñez.