Puerto Montt está en una cruzada de "tolerancia cero con los rayados y los grafitis"

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt (RN), se encuentra embarcado en una cruzada de "tolerancia cero con los rayados" en paredes, mobiliario o muros públicos de la capital regional de Los Lagos.

"El que raya, paga", es la consigna que impulsa el jefe comunal, cuya estrategia contempla multas que pueden llegar hasta los 300.000 pesos para quienes decidan desafiarla, como es el caso de un hombre que pintó un macetero municipal con spray.

El momento en que el sujeto realizó el grafiti -también conocido como firma o tag- quedó registrado a través de cámaras de seguridad municipal, lo que permitió su posterior identificación por parte de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.

"Tenemos un plan cuadrante con nuestras cámaras de seguridad, que operan las 24 horas. Buscamos a las personas que puedan estar rayando, y esto ha sido efectivo, porque a la fecha han disminuido los grafitis", aseguró el alcalde Wainraihgt a Las Últimas Noticias.

El responsable fue detenido luego de no asistir a la primera citación del tribunal que, posteriormente, lo formalizó por delito de daños. Finalmente, el juzgado le impuso una indemnización de 300 mil a beneficio municipal.

Meses atrás, en junio, apoyada por su Unidad Penal Municipal, la alcaldía logró que la Justicia obligara a otro grafitero a limpiar los garabatos que había ejecutado en el espacio público.

Seguimos adelante junto con nuestra Unidad Penal Municipal para perseguir a quienes rayan y vandalizan la ciudad, para que entre todos ayudemos a tener un mejor #PuertoMontt.https://t.co/emiNzokTpA pic.twitter.com/fng44ENbVt — Rodrigo Wainraihgt Galilea (@WAINRAIHGT) November 9, 2025

"Tolerancia cero con los rayados"

El alcalde de Puerto Montt afirmó que su estrategia busca lograr "una ciudad más limpia, ordenada y segura".

"Tenemos tolerancia cero con los rayados y grafitis en diferentes sectores: hemos iniciado un plan de recuperación, principalmente en el casco histórico, con convenios públicos y privados. Todos los días estamos pintando paraderos, maceteros y fachadas que han sido vandalizadas", indicó el líder comunal.

"En esta ocasión (del macetero), lo que se pidió fue justamente el pago de esos 300 mil pesos. Este es el cuarto caso que logramos, de imputados y de personas que han vandalizado nuestra ciudad", complementó el también abogado y exfigura televisiva.

Wainraihgt puntualizó que el macetero que fue grafiteado formaba parte del plan de remodelación del centro de Puerto Montt: "Estamos plantando árboles con el objetivo de que haya más verde y también de recuperar y hermosear los espacios públicos. Lo que buscamos con esto es que se entienda que quien raya la ciudad no va a quedar libre y tendrá un costo", aseveró.

Advirtió además, en sus declaraciones a LUN, que su cruzada no es sólo estética, sino que trata de sancionar el daño al patrimonio de la ciudad: "Cuando el imputado no concurre a la formalización, lo que solicitamos a través de la Unidad Penal Municipal es una orden de detención", explicó.