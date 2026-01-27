La Municipalidad de Puerto Montt condenó la agresión a dos carabineros, en el sector de Angelmó, por parte de un estacionador ilegal que intentaba evitar ser detenido.

El hecho ocurrió el jueves 22 de enero y fue captado por cámaras de seguridad. En la grabación se observa cómo el sujeto golpea con puños y patadas a los funcionarios de Carabineros mientras intentaban reducirlo. A esta situación se sumaron amenazas de muerte a fiscalizadores de la Dirección de Seguridad Pública por parte de otro hombre que realizaba la misma actividad informal.

El alcalde Rodrigo Wainraight aseveró que "toda agresión a Carabineros se debe condenar enérgicamente", y recordó que en Puerto Montt los estacionadores ilegales están prohibidos, como también los limpiadores de parabrisas.

Una ordenanza municipal en vigor sanciona a quienes ejerzan ese tipo de actividades con infracciones que van de 0,5 a 5 UTM, es decir, entre 36 mil y 346 mil pesos, aproximadamente.

LEER ARTICULO COMPLETO