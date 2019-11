Puerto Montt: Millonario robo afectó a empresa que se dedica a la robótica submarina

Un millonario robo afectó a la empresa Mariscope, dedicada a la robótica submarina, con fabricación y mantención de equipos, en la Región de Los Lagos.

El atraco se llevó a efecto el fin de semana y los propietarios del local, ubicado en el cruce La Vara, en Puerto Montt, se percataron cuando abrieron el local este lunes.

"Ingresaron por el taller mecánico, rompieron una puerta que da hacia afuera, que no tiene ninguna utilidad para la empresa. De hecho, si alguien no conoce la empresa, no debiera entrar por ahí porque no es algo que se vea simple vista", explicó Enrique Haag Rodríguez, uno de los propietarios del local, que contó que los ladrones "se llevaron unos 10 millones en herramientas y computadores".

La empresa sufrió un robo similar hace tres meses y no contaba con cámaras de seguridad, que iban a ser instaladas esta semana.

"Ésta es una casualidad más... Se pudo haber pasado algún dato, porque iban a quedar habilitadas y entran a robar este fin de semana", dijo, suspicaz, Enrique Haag.