Puerto Montt: Padres primerizos dicen que negligencia médica causó muerte de su hija

Una joven pareja de padres primerizos de Cochamó denuncia que una negligencia médica en el Hospital Regional de Puerto Montt causó la muerte de su hija.

El papá de la criatura, Miguel Calistro, señala que la bebé nació muerta debido a que que no se practicó a tiempo una cesárea para sacarla: "Estoy muy afectado con esto, no puedo decir otra cosa que los médicos me mataron a mi hija", declara.

Calistro relata que su esposa se internó el domingo en el hospital para esperar el alumbramiento. Su bebé mostró en todo momento mostró exámenes normales, con un embarazo de 41 semanas.

"Mi señora pidió a los médicos del hospital que le hicieran una cesárea debido a que sentía mucho dolor, lo que nunca se hizo a tiempo", afirma.

Luego, con el transcurso de los días, "llego al hospital y pedí ver a mi esposa, donde me dicen que la están operando de urgencia para sacar al bebé y que en un ratito más me traen a mi hijita".

El triste desenlace viene poco después, cuando llegó un médico al conversar con él y le dijo que su hija había nacido mal y que no sabía si se iba a salvar o no.

"Yo estoy destrozado con esto que me pasó...era mi primera hija, tenía muchas ilusiones y me va a pasar esto... No lo puedo creer", dijo Calistro, llorando, a Cooperativa Regiones.

Causa de muerte

La causa de muerte de la bebé del matrimonio de Río Puelo fue una asfixia meconial, informó el comisario Franco Cárdenas, de la Brigada de Homicidios de la PDI.

"Una vez que la Fiscalía tomó conocimiento del hecho se llevó el cuerpo de la recién nacida al SML, donde se determinó la causa de muerte, la que apuntó a un paro cardiorrespiratorio por asfixia meconial", especificó.

Respuesta oficial

Consultada la directora del Hospital Regional de Puerto Montt, Mónica Winkler, señaló que el personal del recinto está "dolido" por lo sucedido.

La facultativa admite que "hubo una dificultad en la atención", pero no habla de negligencia médica. Para aclarar toda circunstancia, se inició una auditoría médica.