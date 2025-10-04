Puerto Montt: Remoción en masa dejó cuatro casas dañadas y obligó evacuaciones

Una remoción en masa se registró la madrugada de este sábado en Volcán Apagado con calle A, en la población Padre Hurtado del sector Mirasol de Puerto Montt (Región de Los Lagos), provocando daños y obligando la evacuación de 11 personas.

Claudio Díaz, encargado del Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres del municipio de Puerto Montt, informó que las fuertes precipitaciones en la zona, que alcanzaron 40 milímetros entre las 21:00 horas y las 03:00 de la mañana, provocaron la saturación del terreno y el posterior deslizamiento del material.

"La evaluación inicial fueron seis viviendas que se evacuaron de forma preventiva. Se hizo un sobrevuelo con un dron de Seguridad Pública y se estableció que hay cuatro viviendas con daños estructurales, en las cuales (habitaban) nueve personas adultas y dos menores, quienes fueron acogidos en casas de familiares y amigos", detalló el funcionario municipal.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, Carabineros y de Seguridad Pública municipal, mientras que, para este sábado, se espera la llegada de profesionales del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para una evaluación técnica del lugar, determinar su estabilidad y posibles riesgos de nuevos deslizamientos.