Renunció directora de Sernameg de Los Lagos denunciada por acoso y maltrato laboral

La directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) de Los Lagos, Camila González, presentó este jueves su renuncia tras varios cuestionamientos que hubo durante su gestión por parte de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

"Me voy con el cariño de muchas, me retiro con el apoyo y contención de los correctos, con desilusiones, en el medio de injusticias y alto hostigamiento", dijo la hoy ex directora de Sernameg a través de una declaración pública.

La autoridad regional había sido denunciada de acoso y maltrato laboral y de prácticas antisindicales, además de haber adulterado su curriculum para postular a este cargo por Alta Dirección Pública, lo cual había sido acusado por la ANEF.

La directora nacional (s) de Sernameg, Carolina Plaza, defendió que "el trabajo para reclutamiento de los funcionarios de alta dirección pública lo una empresa privada y nuestra participación es sólo cuando llega la terna, pero por los antecedentes que hay el proceso se llevó como lo establece la normativa".

Mientras que la presidenta de Asociación Nacional de Funcionarios de Sernameg, María Isabel Flores, indicó que "se firmó un protocolo de acuerdo con la directora nacional del Sernameg para reponer las situaciones que se vivieron en el servicio de malos tratos y de denuncias por parte de la directora González".