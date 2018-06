Sacerdote opositor a Barros en Osorno: Esto fue una guerra y va a costar sanar las heridas

El sacerdote Pedro Kliegel, uno de los que siempre se opuso a que Juan Barros fuera Obispo de Osorno, comentó la salida del cuestionado religioso de la cabeza de la Diócesis y sostuvo que "esto fue una guerra" y que "va a costar sanar las heridas".

Kliegel reconoció que "yo nunca participé de reuniones ni eucaristías donde estuvo el obispo, porque no estoy en paz y cuando uno no entra en un buen diálogo no entra en un camino de paz".

El religioso de origen alemán también aseguró que envió un mensaje grabado al papa Francisco en Roma, donde le habla que están contentos por las medidas que se han adoptado, ya que "podemos encontrar un camino en conjunto donde podemos sacar piedras que hemos colocado en el camino y piedras que se nos cruzan en el camino".

Al ser consultado sobre cómo recibió el anuncio realizado la mañana de este lunes, dijo que su santidad eligió un buen día para hacer el anuncio, debido a que "hoy es San Bernabé y el nombre de este santo significa el hijo de la exhortación y la alegría, por eso espero que esta sea una muy buena fecha y un augurio y escucharnos mutuamente y ser fuertes en el camino de la búsqueda de la paz".

En cuanto a los abusos que cometieron sacerdotes y obispos de la Iglesia con niños y jóvenes, Pedro Kliegel manifestó que es una realidad que hay que aceptar, "pero también esto fue una sorpresa para nosotros, por tanto, hay que ver que esto no se vuelva a repetir".

"Las crisis son buenas, porque a partir de ellas se renace nuevamente y se busca la reconciliación. Esto fue una guerra, que va a costar sanar las heridas" concluyó.