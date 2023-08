Servicio de Salud de Chiloé se ubicó último en informe sobre cumplimiento de metas 2023

El Servicio de Salud de Chiloé alcanzó un 57,69 por ciento de cumplimiento de gestión durante el primer trimestre del 2023, ubicándose en el último lugar entre los 29 servicios evaluados en el país por el Departamento de Control de Gestión de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. La situación discrepa con lo registrado en otras zonas de la Región de Los Lagos: Osorno y del Reloncaví, por ejemplo, quedaron en el cuarto y quinto puesto, respectivamente.

"Tenemos algunos temas que resolver que tienen que ver con las listas de espera quirúrgica, tenemos que resolver el tema de las consultas, con la suspensión de pabellones y también tenemos con la referencia y contrarreferencia. En este sentido, son varios indicadores para llegar al resultado, no es que el resultado sea cero. Eso no quiere decir que no haya gestión, no quiere decir que no estemos preocupados en resolver los temas", advirtió la directora del Servicio de Salud Chiloé, Marcela Cárcamo.

Por su parte, el diputado Alejandro Bernales (PL) afirmó que la situación del servicio chilote "es grave" y que se requiere "una explicación de las autoridades provinciales" ante los malos resultados obtenidos.