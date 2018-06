Tres meses tardará la instalación del puente mecano tras el colapso del Cancura

El director regional de Vialidad, Enzo Dellarossa, confirmó la instalación de un puente mecano de una vía, que permitirá la conectividad entre la ciudad de Osorno y Puerto Octay en la región de Los Lagos tras el colapso del puente Cancura.

Los trabajos de instalación de la estructura provisoria durarán cerca de tres meses.

La autoridad dijo que "llegaron tres camiones con los primeros materiales para la construcción del puente y este viernes debe completarse el envío de todos los materiales para iniciar la construcción de la estructura".

No obstante, Dellarossa añadió que deben esperar a que la fiscalía ponga término al proceso de investigación en torno a la caída del puente, "mientras ese trámite no este terminado no podemos iniciar los trabajos (de instalación del puente mecano)".

"Es Vialidad el organismo que realizará los trabajos de habilitación del puente, y lo único que vamos a contratar externamente serán los trabajos de instalación de las bases del viaducto" aseguró el director regional.

Enzo Dellarossa aseguró que aún no se define el punto donde se situará el puente mevano pero que "es una posibilidad de instalar la estructura en el mismo lugar. Los expertos también estamos analizando desplazar la estructura".