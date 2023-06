Turista fue víctima de brutal golpiza en Puerto Varas: "Lo conocí en una app de citas"

Un turista estadounidense denunció haber sido víctima de una brutal golpiza cuando se reunió con una cita en Puerto Varas.

Según explicó a través de TikTok, el 18 de junio se reunió con un joven que se hacía llamar Benjamín para ver el amanecer juntos cerca del cruce de Bellavista con Parque Phillips, tras llevar un tiempo conociéndose en una aplicación de citas.

"Lucía como un típico chileno, de ojos café, pelo castaño y de 1,72 metros aproximadamente. Era muy agradable, no había ninguna red flag. Me dio un abrazo, me preguntó cómo estaba y de la nada sacó una pistola y me dijo que le diera mis cosas. Y quedé en shock", aseguró el joven en un video que posteriormente fue bloqueado por la plataforma.

Fue entonces cuando el joven logró quitarle el arma tras un forcejeo, pero "me la quitó de vuelta y me golpeó en la cara", explicó mientras mostraba sus heridas por las cuales tuvieron que ponerle diez puntos en su rostro.

Finalmente, el hombre que lo atacó logró escapar antes que Carabineros llegara al lugar, quienes trasladaron al turista hasta un hospital cercano tras ingresar su denuncia.

"Tengan cuidado con quiénes conoces a través de aplicaciones de citas, porque la gente aquí se volvió muy creativa con sus trucos, al parecer", concluyó el estadounidense.