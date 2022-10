La carabinera Mariana Guarda, de la Tercera Comisaría La Unión, enfrenta un cáncer terminal que la mantiene en un delicado estado de salud en su domicilio en esta comuna de la Región de Los Ríos, recibiendo tratamientos paliativos para sus padecimientos. Ante esta situación, sus compañeros de unidad le realizaron una emotiva visita, donde la saludaron por una ventana y le llevaron un ramo de flores de regalo, entregando su apoyo en este difícil momento. "No han sido días fáciles para mí, pero esto (la visita) me ayuda y me da muchas fuerzas para seguir adelante, sé que lo hacen con cariño", fue parte de lo que indicó la funcionaria policial en un video difundido por Carabineros, acompañado con la canción "Amigos" del grupo Enanitos Verdes.

LEER ARTICULO COMPLETO