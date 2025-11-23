Continúa búsqueda de pescador desaparecido en Panguipulli: Solo apareció su bote

Las jornadas de búsqueda en el lago Panguipulli aún no han logrado esclarecer el paradero de un hombre de 32 años que desapareció luego de salir a pescar el viernes por la noche.

Su familia denunció la situación como presunta desgracia, lo que activó operativos encabezados por la Armada y apoyados por unidades especializadas de Bomberos y Carabineros.

El capitán de puerto de Panguipulli, Santiago Herrera, confirmó que "el extraviado habría ingresado al lago en un bote de goma, el que fue encontrado durante el primer día de rastreo".

Herrera indicó que el operativo cuenta con refuerzos provenientes de otras comunas. Según explicó, la búsqueda continúa con el apoyo de Bomberos de la misma comuna lacustre, sumándose voluntarios de Valdivia y La Unión, además de un robot submarino destinado a explorar zonas donde el acceso humano es más complejo.

El capitán detalló que el trabajo se ha focalizado en el sector donde se halló la embarcación, pero advirtió que allí existe una dificultad mayor que ha retardado la operación. La profundidad alcanza los 80 metros, lo que, aseguró, "complica el despliegue de equipos para localizar al pescador desaparecido".