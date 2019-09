Ex ministro: Fallo a favor de la constructora del Cau Cau es un revés para todos los gobiernos

Eduardo Bitrán, ex ministro de Obras Públicas entre 2006 y 2008 durante la administración de Michelle Bachelet, afirmó en El Diario de Cooperativa que el fallo judicial que favoreció a la empresa que construyó el puente Cau Cau, en Valdivia, es un revés para el Ministerio de Obras Públicas tanto de las administraciones de Bachelet como de Sebastián Piñera.

El Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago concluyó que la constructora española Azvi no tuvo responsabilidad en la falla que inutilizó el brazo sur del viaducto en febrero de 2015, determinando que hubo errores en el diseño del sistema de levante y no en la construcción.

Bitrán, por cuyo despacho pasaron los planos del proyecto en 2008, dijo que "es un fallo de primera instancia, obviamente la posición institucional del MOP en todos los periodos ha sido que acá hay fallas en la construcción".

"El diseño lo aprueba el MOP el año 2009. Yo sólo puedo señalar que estuve hasta enero de 2008, por lo tanto, no conozco los detalles del proyecto del proceso que siguió posteriormente la aprobación del diseño, pero el MOP es una institución que en esto tiene cuerpos técnicos sólidos y la posición ha sido la misma siempre en todos los Gobiernos", aseguró.

Reconoció que el fallo "es un primer revés" para la posición oficial del MOP, "porque este tema, en definitiva, hay varias instancias que no se han agotado".

Pese a ello, Bitrán admite que todo lo ocurrido con el puente basculante "es una historia muy lamentable y obviamente, ya sea responsabilidad compartida probablemente entre el diseño y la construcción, la inspección fiscal, no habla bien de los procesos en proyectos complejos".

Hasta el momento, el ex titular del MOP Alberto Undurraga, que ha cuestionado públicamente a Azvi, no se ha referido al fallo judicial; y no ha habido reacción oficial de la cartera.