Marcha en Valdivia: Abogada del INDH asegura que fue agredida por Fuerzas Especiales

Durante la tarde de hoy miércoles estudiantes de la Universidad Austral de Chile marcharon por las calles de la ciudad de Valdivia bajo la consigna "No es normal" denunciando una serie problemas de salud mental provocados por el sistema académico.

La movilización no fue autorizada por la Gobernación Provincial de Valdivia y en dos puntos se generaron incidentes con personal de Fuerzas Especiales de Carabineros.

🔴Incidentes en marcha estudiantil no autorizada en #valdiviacl. Alumnos de la UACh exigen mejoras y apoyo en materias relacionadas a salud mental. Al menos siete detenidos hasta el momento. @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/oT0oHWIdaJ — Diego Malverde Muñoz (@dmalverde) 19 de junio de 2019

Uno de ellos ocurrió en la esquina de Yerbas Buenas con General Lagos, donde Constanza de la Fuente, abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) asegura que fue víctima de golpes por parte del personal policial.

"Veo que viene el carro lanza agua y nos empieza a mojar (...) trato de guarecerme, me encuentro con otros estudiantes y les digo que se queden ahí, me dí vuelta y siento los primeros golpes con escudos de carabineros, al menos tres funcionarios de Fuerzas Especiales me golpean a la altura de la espalda", relató de la Fuente a Cooperativa Regiones.

Luego, la abogada indicó que mostró su identificación del INDH, se acercó a un joven que era detenido por la policía y nuevamente fue víctima de una agresión.

Tras el incidente, de la Fuente constató lesiones en una clínica de la capital regional y según los antecedentes médicos resultó policontusa. Además mañana jueves será sometida a exámenes, debido a un golpe en su cabeza.

"Es la primera vez que observo un nivel de represión y de falta de ajuste de los protocolos relevantes (por parte de Carabineros). Todas las personas fueron detenidas en la vereda (...) hay un procedimiento que va contra los protocolos y se lo hice saber a la persona que estaba a cargo y al general Jefe de Zona (Iván Ketterer)", añadió la abogada.

El fiscal Álvaro Pérez visitó a Constanza de la Fuente tras la constatación de lesiones y sostuvo que "las lesiones son el delito base y si llegara a acreditarse que fueron cometidas por personal policial y en algún contexto de exceso, podría constituir un delito de violencia innecesaria o abusos contra particulares".

La funcionaria del INDH presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones y anunció que iniciará acciones judiciales a título personal, lo que será replicado desde la institución.