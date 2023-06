Monsalve: No está decidido extender el estado de excepción hasta Los Ríos

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó extender el estado de excepción vigente en la Macrozona Sur a la Región de Los Ríos, tras el atentado incendiario que dejó 13 camiones destruidos en Paillaco.

La autoridad planteó que "lo hemos dicho muchas veces, no hay ninguna herramienta que esté en el estado de Derecho que el gobierno descarte a priori para enfrentar temas de seguridad. No está tomada la decisión, a esta hora no está decidido extender el estado de excepción a la Región de Los Ríos".

"La ministra del Interior se encuentra en el Congreso, hay una reunión secreta de la Comisión de Defensa y Seguridad del Senado, donde ella concurrió a entregar antecedentes y mañana se va a discutir la prórroga del estado de excepción", explicó.

Monsalve comentó que "vamos a tener una reunión con el general Monrás, con el general Mancilla y el general a cargo del control de orden público en la macrozona sur, y también con el jefe de zona de la Región de Los Ríos para poder evaluar la situación en esas regiones y proponer medidas de control adicional".

La diputada Ana María Bravo (PS) comentó que "considero importante, y se lo planteé al subsecretario del Interior, su presencia en la zona. No podemos no considerar que éste es un atentado más de otros que han existido, que implican no sólo afectar a una empresa, sino también afecta puestos de trabajo. No podemos seguir sembrando el miedo en la Región de Los Ríos. Somos una región turística, de paz, y obviamente hay que atajar este tipo de situaciones".

COMISIÓN PARA LA PAZ

Sobre el inicio de la denominada Comisión para la Paz, fijado para el próximo 21 de junio, el senador Francisco Huenchumilla (DC) sostuvo que "habrá que tener una buena disposición y un buen ánimo para encarar el trabajo de esta comisión, aquellas personas que tengan la responsabilidad de formar parte de ella".

"Pero creo que se va a requerir la voluntad política de todos los sectores del país, los sectores políticos, los dirigentes de la zona sur, los dirigentes de los agricultores, de las forestales y del mundo político. Se va a requerir, sobre todo, la disposición a entenderse, a hacer concesiones mutuas y a entender que ésta no es una comisión como las que hubo en el pasado", añadió.