"No puede ser por presiones": Boric defiende decisión de excluir a Los Ríos del estado de excepción

El Presidente Gabriel Boric hizo un llamado a las y los parlamentarios a actuar "en función de un interés común" que es avanzar hacia la solución del conflicto en la Macrozona Sur y "no seguir polarizándolo", como respuesta a la decisión del Gobierno de no extender el estado de excepción constitucional a la Región de Los Ríos.

Esto fue informado ayer por la ministra del Interior, Izkia Siches, quien además anunció que se reforzarán las medidas de seguridad en la zona. Esto desató una ola de críticas, incluso de su propio sector, como el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto (PPD), quien catalogó esto como "un error", asegurando que "no podemos tener personas y regiones de primera y de segunda categoría", al igual que el diputado Marcos Ilabaca (PS), que expresó estar "absolutamente decepcionado".

El Mandatario salió en respuesta de la decisión tomada por el Ejecutivo y sostuvo que "lo que nosotros hemos decidido es reforzar la seguridad en Los Ríos y tuvimos conversaciones con Carabineros el día de ayer, con los ministros sectoriales para que en las áreas donde hemos visto más incidentes, en particular en la comuna de Máfil, podamos justamente garantizar la seguridad de las personas".

Además, recalcó que el estado de excepción "no olvidemos su nombre, es una medida excepcional, pero esto no puede ser por presiones".

Finalmente, hizo un llamado a las y los parlamentarios a que "actuemos en función de un interés que, me imagino, es común, que es avanzar hacia la solución del conflicto y no seguir polarizándolo".

En Cooperativa, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que "vamos a insistir en tratar de que el camino del diálogo tenga éxito, porque nos parece que es el único que permite la convivencia pacífica de manera sostenible en el tiempo", puntualizando que actualmente "tenemos todas las herramientas del Estado de Derecho disponibles para usarlas en el objetivo de garantizar la seguridad de las personas", pero que es algo que se va evaluando semanalmente.

Además, Monsalve expresó que "cada hecho de violencia nos importa, nos duele y entendemos que tenemos que hacer el mayor esfuerzo para prevenirlo, para controlarlo y para perseguir", pero destacó que "el 94% de los hechos de violencia rural se producen en los territorios donde hoy día está decretado el estado de excepción".

Críticas desde el Congreso

El diputado Bernardo Berger (RN) aseguró que "me sorprenden las declaraciones del Presidente acusando a los parlamentarios de presionar para obtener una solución. La única presión es el evidente llamado de nuestra región, que clama por el derecho de vivir en paz y con seguridad para trabajar".

Por su parte, la senadora María José Gatica (RN) dijo que "voy a discrepar con el Presidente Boric, el que está polarizando las cosas es él, porque sabiendo lo que pasa en Los Ríos se lava las manos y no ocupa las herramientas para poder proteger a nuestra población".

"Él también habla de que no hay que naturalizar el estado de excepción y yo le digo que lo que no es normal es que haya un Estado pasivo frente a la violencia", añadió.

El senador Iván Flores (DC) sostuvo que "no esperamos que el Presidente de la República actúe por presiones, esperamos que el Presidente de la República pueda asumir la conducción de como enfrentar un conflicto que escala, no solamente en la Región de La Araucanía, sino que ahora en Los Ríos, y cuando dice que consultó a los parlamentarios de la Región de Los Ríos, yo por lo menos puedo hablar por mí y nadie me ha llamado, tampoco el Presidente".