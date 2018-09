Noche de Brujas y ex futbolistas de Colo Colo y Universidad de Chile recorrerán la Región de Los Ríos en su aniversario 11

El 2 de octubre del año 2007 la ex Presidenta Michelle Bachellet firmó a orillas del Río Valdivia el decreto que creó la Región de Los Ríos y la Provincia del Ranco. A casi 11 años de aquel acontecimiento, las actuales autoridades regionales realizaron el lanzamiento del programa de aniversario regional.

Las actividades comenzarán el lunes 1 de octubre con una ceremonia Ecuménica de Acción de Gracias en la catedral de la ciudad de Valdivia y se extenderán hasta el domingo 28 de ese mismo mes e incluirán -principalmente- actividades musicales y deportivas.

El grupo de cumbia Noche de Brujas realizará conciertos gratuitos en las 12 comunas de la Región entre el viernes 12 y el jueves 25. Además su vocalista Héctor "Kanela" Muñoz desarrollará charlas para artistas emergentes.

El deporte estará marcado por la presencia de ex futbolistas de Colo Colo y Universidad de Chile encabezados por Frank Lobos y Pedro "Heidi" González -actual sub director técnico de la sub 19 de Deportes Valdivia- quienes efectuarán clínicas deportivas y charlas de liderazgo a clubes deportivos locales.

Además el viernes 26 y domingo 28 en los estadios de La Unión y Valdivia respectivamente se disputará el "clásico de todos los tiempos" con la participación de los ex jugadores de ambas escuadras mientras que el jueves 25 en el Estadio Municipal de Panguipulli se vivirá un encuentro entre ex integrantes de la selección nacional de fútbol y el combinado local.

El presupuesto destinado para el desarrollo de las actividades por el aniversario regional bordea los 300.000.000 de pesos, distribuídos en "201.000.000 de pesos en la gira de Noche de Brujas, lo que invlucra su participación, producción y dos clínicas musicales", explicó el intendente César Asenjo.

"Para las actividades deportivas (fútbol) 46.000.000 de pesos y para otros eventos deportivos como la rayuela, el remo y (un campeonato de) escalada se contemplan 45.000.600 de pesos", añadió la autoridad regional.

El año 2017, el monto para ejecutar las actividades de aniversario superó los 400.000.000 de pesos, por lo que Elías Sabat (RN), presidente del Consejo Regional sostuvo que "quisimos ser un poco más austeros pero no bajar la calidad y tal como se ha hecho en los últimos aniversarios, realizar una celebración equitativa en todas las comunas".