Piden cambiar de Fiscalía: Familia de Julia Chuñil acusa "graves irregularidades" en investigación

Cooperativa.cl

Apuntan a la denuncia de apremios ilegítimos que ingresaron contra la fiscal jefe de Los Ríos, Tatiana Esquivel, que encabeza las pesquisas.

También mencionan la querella que interpusieron por violación de secreto, debido a una filtración de antecedentes de la causa.

Piden cambiar de Fiscalía: Familia de Julia Chuñil acusa
Además, critican un abandono de líneas de investigación y el uso inadecuado de herramientas: sostienen que la dirección de un georradar fue entregada a un carabinero también investigado por apremios ilegítimos.

La familia de Julia Chuñil, activista medioambiental mapuche que se le perdió el rastro hace más de nueve meses en la comuna de Máfil (Región de Los Ríos), acusó "graves irregularidades" en la investigación que busca dar con su paradero, a tal punto que solicitó que otra Fiscalía regional lleve el caso.

Actualmente, la indagatoria está a cargo de la Fiscalía de Los Ríos, encabezada por la fiscal regional Tatiana Esquivel. Sin embargo, la familia -que la denunció por apremios ilegítimos- acusa que ella nunca los recibió personalmente, limitándose sólo a dos citas mediante videoconferencia.

Los afectados también critican un supuesto abandono de líneas de investigación y el uso inadecuado de herramientas de búsqueda, pues -sostienen- la dirección de un georradar fue entregada a un funcionario de Carabineros investigado por la misma causa de apremios ilegítimos.

Asimismo, el hijo de la activista desaparecida, Juan Pablo Chuñil, presentó una querella por violación de secreto a raíz de un reportaje publicado por Meganoticias en marzo de 2025. En él, además, acusaron la inclusión de antecedentes falsos que dejaban como sospechoso al núcleo familiar.

Estas razones comprometerían la objetividad y eficacia de la indagatoria, a juicio de la abogada de los querellantes, Karina Riquelme, que ingresó la solicitud al Ministerio Público: "Hemos solicitado se nombre otra Fiscalía regional para llevar adelante una investigación que cumpla con los estándares mínimos comprometidos por el Estado a nivel nacional e internacional", dijo.

