Región de Los Ríos

Valdivia: Dos hombres fueron imputados por explotación sexual de niña de 13 años

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Facilitándole dinero, drogas, alcohol, alojamiento y regalos, cometían toda clase de abusos y de forma reiterada.

 ATON (Referencial)

La Justicia dejó presos a ambos acusados, por considerar que su libertad implica riesgo para la sociedad y la víctima.
Dos hombres quedaron en prisión preventiva luego de ser imputados por el delito de violación reiterada a una niña de 13 años, en contexto de explotación sexual, en Valdivia, Región de Los Ríos.

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones detuvo a los dos hombres, de 22 y 35 años, en el sector de Los Jazmines y Las Ánimas, donde los oficiales lograron ubicar a la menor, quien se encontraba junto a uno de los imputados.

La comisaria Yenifer Lineros detalló que, "en base a las diligencias desarrolladas, se estableció que la niña frecuentaba a estos dos imputados, quienes ejercían la explotación sexual en su contra".

Igualmente, en el domicilio de Las Ánimas, se incautaron 35 envoltorios con 16,5 gramos de pasta base y 0,7 gramos de cannabis sativa, junto a implementos para la dosificación de la droga.

La unidad especializada en delitos sexuales del a Fiscalía de Los Ríos precisó que entre febrero y septiembre de este año, uno de los imputados sometió en reiteradas ocasiones a la víctima en un domicilio que arrendaba en Valdivia. Para mantenerla bajo su control, le facilitaba dinero, drogas, alcohol, alojamiento y distintos regalos.

El segundo imputado también cometió hechos similares contra la menor entre agosto y septiembre de este año.

La fiscal Mónica Palma precisó que ambos fueron imputados por "delitos de violación en contra de una niña de 13 años de edad y uno de ellos además por delito de microtráfico. Los imputados son uno de nacionalidad ecuatoriana de 35 años de edad y el otro de nacionalidad venezolana de 22 años de edad. El primero de ellos se encontraba en situación irregular en nuestro país".

El Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva de ambos hombres por estimar peligrosa su libertad, tanto para la seguridad de la víctima como de la sociedad, fijando un plazo de investigación de 90 días.

La menor fue traslada a un recinto asistencial donde se constató su estado de salud.

