Secretario general de la ONU instó al mundo a preocuparse por el deterioro de la Antártica

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó este viernes al mundo a preocuparse por el deterioro de la Antártica, que alberga el 90% del hielo del mundo y el 75% de las reservas mundiales de agua dulce.

En un comunicado, emitido durante su segundo día de visita al territorio antártico controlado por Chile, el diplomático portugués denunció, una vez más, que el calentamiento global está despertando a este "gigante dormido" a través de una pesadilla peligrosa para el futuro llamada "caos climático".

"La contaminación por combustibles fósiles está calentando nuestro planeta, desatando la anarquía climática en la Antártica", afirmó desde la Isla Rey Jorge, donde se encuentra desde ayer en compañía del Presidente Gabriel Boric.

Añadió que el Océano Antártico se ha llevado la mayor parte del "calor del calentamiento global".

En este contexto, Guterres aprovechó para reiterar su llamado a los líderes que asistirán a la cumbre climática de la COP28 en Dubái la próxima semana a "actuar ahora para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados, proteger a las personas del caos climático y poner fin a la era de los combustibles fósiles".

"No debemos dejar que se desvanezcan todas las esperanzas de un planeta sostenible", subrayó el secretario general de la ONU, que este viernes regresa a la "Base Frei", centro de operaciones en la Antártica chilena.

Guterres y Boric visitaron la base científica Profesor Julio Escudero, donde se reunió con científicos, antes de retornar a la ciudad de Punta Arenas, desde donde volará el domingo de regreso a Nueva York.

I am alarmed by what is happening in Antarctica where the evidence overwhelmingly shows that there is an acceleration of melting of ice, which could be catastrophic to coastal communities everywhere.



What happens in Antarctica doesn’t stay in Antarctica. pic.twitter.com/VMJ5c7wmT9