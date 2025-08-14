Síguenos:
Tópicos: País | Región de Magallanes

Cajera se coludió con cliente para no cobrarle en supermercado de Punta Arenas

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La mercadería estaba avaluada en $186.809.

Cajera se coludió con cliente para no cobrarle en supermercado de Punta Arenas
 iStock
Una cajera de un supermercado de Punta Arenas fue detenida junto a un cliente, tras descubrirse que ambos se coludieron para pasar la mercadería por caja sin cobrar todos los productos.

Según dio a conocer el medio local Prensa Austral, el pasado sábado 9 de agosto el sujeto acudió al supermercado Líder y cargó su carro con diversos productos como carne, golosinas, té, productos de aseo y otros alimentos.

Posteriormente, se dirigió a la caja 21 donde se encontraba la mujer que pasaba los productos, pero sólo cobraba algunos.

El momento fue captado por las cámaras del supermercado, por lo que el hombre fue interceptado por los guardias de seguridad al momento de retirarse, mientras que la mujer fue apartada de sus funciones.

Según informó el periódico, ambos fueron retenidos hasta que llegó Carabineros al lugar, por intentar llevarse mercadería avaluada en $186.809.

