Cancillería acusó que desvío de río internacional, en Argentina, afectó a estancieros magallánicos

La Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol), organismo técnico que depende y asesora el Ministerio de Relaciones Exteriores, acusó que el desvío de un río internacional, en Argentina, provocó "serios perjuicios" a estancieros de la Región de Magallanes, y el riesgo de un "daño ambiental de carácter irreparable" al ecosistema de la zona.

Según informa El Mercurio este miércoles, la Cancillería ya envió una nota al país vecino para requerir antecedentes respecto a los motivos de la disminución del cauce del Río Vizcachas, cuyas aguas fluyen naturalmente desde el sudeste de la provincia argentina de Santa Cruz hacia la comuna de Torres del Paine.

El abogado Sergio Rodríguez Oro, que representa a los propietarios de la Estancia San Luis, contó al matutino que "en el mes de febrero de 2023 se denunció ante el Ministerio de Relaciones Exteriores la intervención del Río Vizcachas en territorio argentino, ya que por primera vez en la historia se secó su cauce".

El jurista afirmó que "hay al menos seis obras que conducen y desvían totalmente las aguas a decenas de kilómetros de su cauce natural"; trabajos que "infringen el Tratado sobre Medio Ambiente y protocolo sobre recursos hídricos del año 1991".

INSPECCIÓN EN TERRENO

A partir de la denuncia de los productores afectados, un equipo de la Dirección de Fronteras y Límites realizó una inspección en terreno en la Estancia San Luis, que se ubica unos 90 kilómetros al norte de Puerto Natales.

"El hecho de que el Río Vizcachas se haya secado completamente escapa a causas naturales, y solo puede atribuirse a la intervención de su cauce en territorio argentino", reportó el organismo en un informe posterior a la visita.

La Difrol apuntó que "la suspensión del curso de agua desde Argentina provocó serios perjuicios a la estancia y sus dueños, imposibilitando por completo la realización de actividades de pesca que se ofrece en la estancia, así como generando una modificación del comportamiento de fauna silvestre, obligando su migración a otras fuentes".

"RECUPERACIÓN PAULATINA"

"Si bien a la fecha el régimen del río se ha recuperado paulatinamente, según la inspección visual que se realizó en terreno, este aún no alcanza los niveles normales respecto al mismo período en años anteriores, lo cual hace presumir que el desvío no autorizado de aguas en Argentina no ha cesado por completo, lo cual provoca incertezas sobre la disponibilidad hídrica a futuro", alertó el organismo.

Dado que "la situación en el Río Vizcachas amenaza con producir un daño ambiental de carácter irreparable", la Unidad de Asuntos Estratégicos de la Difrol recomentó "remitir (a Argentina) una nota verbal, informando la situación y denuncia de estancieros afectados, las normas internacionales eventualmente vulneradas, solicitando poner término a la situación y restablecer el cauce normal (...), y que se informe respecto a las acciones emprendidas por ese país en la sección argentina del río".

"Desde una perspectiva de las relaciones bilaterales con Argentina, la iniciativa sugerida evidencia con claridad que Chile no está dispuesto a pasar por alto este tipo de situaciones y cuenta con mecanismos de reacción apropiados y eficaces", señaló Asuntos Estratégicos, detalla El Mercurio.