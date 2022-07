Municipio de Punta Arenas certificó a 30 cuidadores de personas en situación de dependencia

La Unidad de Discapacidad de la Municipalidad de Punta Arenas entregó este miércoles los certificados a 30 participantes que se capacitaron durante 10 semanas para poder realizar la labor de cuidar a personas en situación de dependencia moderada y severa.

"Nosotros estamos muy preocupados por un tema que es transversal que es el envejecimiento, que es algo muy natural, como también por quienes producto de algún accidente no son autónomas. También sabemos que hay muchos otros que no llegan a ese nivel, pero que sí requieren atención permanente", señaló el alcalde Claudio Radonich.

Quienes asumen este rol con un familiar o un tercero deben realizar una serie de funciones que generan un alto impacto, el cual incrementa el riesgo de padecer diversos problemas, tanto físicos como socio-emocionales, y un gran nivel de sobrecarga.

"Esta iniciativa comenzó el 2021, mediante las necesidades de la población, y este año ya pudimos concretar este taller de 10 sesiones, donde había distintas temáticas. Participaron varios profesionales: psicólogos, fonoaudiólogos, trabajadora social, y un paramédico", explicó la terapeuta ocupacional Nicole Díaz.

Los participantes se manifestaron muy contentos con la posibilidad de acceder a estos conocimientos, que les permitirán realizar su labor.

"Decidí cuidar a mi madre que está postrada con demencia, y antes de eso, lo hice con mi padre, que falleció el 2019 a los 100 años. Llegó la pandemia y no pudimos acceder a un externo, además que los costos son muy elevados, así que me fui a vivir con ella, desde la pastilla hasta los pañales. Y es un cambio muy fuerte porque uno no está preparado”, manifestó Pedro Moreno.

Debido a la alta demanda que derivó en una lista de espera de 55 personas, la actividad se desarrollará nuevamente en agosto.