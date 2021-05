Pesar por fallecimiento de ex gobernador de la Provincia de Última Esperanza

Profundo pesar ha causado el fallecimiento en Puerto Natales de Manuel Suárez, quien pasó a la historia como el primer gobernador designado de la Provincia de Última Esperanza tras el retorno de la democracia a Chile, en 1990.

Un soñador que cumplió 98 años el sábado de la semana pasada y que será recordado por su legado que lo llevó a ser declarado Hijo Ilustre de la Región de Magallanes en el 2000.

Suárez fue uno de los pioneros en el sector turismo, debido a que en 1969, en una pequeña góndola, fue el primero en llevar a ocho personas al Parque Nacional Torres del Paine. Además construyó la primera hostería en la Isla Pehoé.

Respecto de su funeral, su hijo señaló que "he recibido muchos llamados pero aún no los respondo. Su despedida se realizó de manera rápida, tal como me lo pidió el año pasado".