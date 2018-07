Puerto Williams: Hallan dos de los cuatro cuerpos de pescadores desaparecidos en el mar

La Tercera Zona Naval de la Armada de Chile confirmó que pasado el mediodía de este sábado, el helicóptero de la institución divisó dos cuerpos flotando en cercanías del sector Bahía Desolada, Puerto Williams, Región de Magallanes, y que corresponden a parte de la tripulación de la lancha centollera Caribe I, desaparecida tras zarpar el pasado 29 de junio desde Punta Arenas.

El teniente Cristian Rojas, de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, indicó a Cooperativa que "hubo un hallazgo de dos personas que se encontraban siendo rebuscadas de una embarcación las cuales todavía no se conoce la identidad y serán trasladadas hacia Punta Arenas mañana. No se sabe lo que sucedió, la embarcación no reportó en uno de los controles que debía reportar y comenzaron las labores de búsqueda".

Acorde a los primeros antecedentes, la lancha había sido vista por última vez precisamente en Bahía Desolada el pasado 30 de junio, y al no reportar su ubicación se activó un operativo de búsqueda vigente desde el jueves recién pasado.

Luto en el Biobío y Magallanes

No se tiene certeza de la identidad de los cuerpos, cuestión que se dilucidará este domingo cuando lleguen hasta el Servicio Médico Legal de la capital de Magallanes.

Entre las personas extraviadas hay dos hermanos, oriundos de Lebu, Región del Biobío. Se trata de los hermanos Mirko y Luis Vigor Bustos.

Nelson Bustos, tío de la pareja de hermanos lebulenses, dijo que "nosotros prácticamente después de seis días nos venimos a enterar de que la embarcación estaba desaparecida, pero ninguna información oficial al respecto, por ahí salió en facebook, alguien tomó la noticia y así nos enteramos".

El mismo Bustos indicó que solicitaron apoyo logístico a la Gobernación de Arauco para obtener información oficial, sin embargo, la tarde de viernes, acusa, que la gobernadora provincial, María Bélgica Tripailaf, "increíblemente me dijo que solo nos podía pasar $15.000 pesos".

En un comunicado de prensa la Gobernación de Arauco indicó que "se les ha ofrecido las instancias de facilitar el traslado a las familias de los pescadores a Punta Arenas y el apoyo en esa ciudad, con el apoyo del Gobernador de Magallanes Nicolás Cogler. Como Gobernación de Arauco, esperamos poder traer prontamente a estos jóvenes lebulenses de regreso a su tierra para tranquilidad de su familia".

Este domingo la familia viajará desde Lebu hasta Punta Arenas para efectuar el reconocimiento y ver si efectivamente se trata de ellos, en tanto, la Armada continúa la búsqueda marítima y aérea para dar con el paradero de los otros dos que restan por encontrar.