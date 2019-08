Punta Arenas: Mujer denunció haber sido violada en su casa por tres hombres

Una mujer de 22 años denunció haber sido violada por tres hombres al interior de su propia casa, en la ciudad de Punta Arenas, Región de Magallanes.

Según explicó el subprefecto Gaspar Montero, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales en Punta Arenas, la mujer telefoneó el sábado a la PDI y "señaló haber sido víctima de una violación".

Detectives concurrieron al lugar y la trasladaron hasta el cuartel para escuchar su relato. Allí contó que "horas antes había sido objeto de una violación por parte de tres sujetos".

La PDI tomó declaración a residentes del sector y también trasladó a la víctima al Hospital Regional, "donde se le practicaron exámenes sexológicos y se tomaron muestras".

"Con los antecedentes aportados por la víctima se logró la identificación de los individuos y se concurrió a su domicilio, donde fueron ubicados y detenidos", expuso.

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales detuvieron en #PuntaArenas a tres hombres, acusados del delito de violación en contra de una mujer de 22 años. #InvestigarEstáEnNuestroADN #puq pic.twitter.com/8QpVqhccae — PDI_Magallanes (@PDI_Magallanes) 11 de agosto de 2019

Al ser interrogados, los sujetos "reconocieron parcialmente su participación, es decir, reconocieron haber accedido a la mujer".

"Sin embargo, hay ciertas contradicciones que tendremos que ir esclareciendo en el transcurso de la investigación", explicó Montero.

"Se encontraba durmiendo"

El jefe de la Brisexme especificó que la agresión denunciada ocurrió "en el domicilio de la víctima".

"Ella habría estado compartiendo, horas antes, en el domicilio de estos individuos, a quienes conocía por ser vecinos. Luego de esto ella se va a su propio domicilio y los tres imputados habrían ingresado" para atacarla.

Montero indicó que en la casa de la víctima "no hay indicios de fuerza", pero resaltó que "se trata de domicilios que no cuentan con una seguridad muy importante. Por lo tanto, no era difícil acceder. Además, la mujer se encontraba durmiendo. Por lo tanto, no se percató de la forma como ellos entraron, sino que se vio sorprendida por los sujetos al interior de su domicilio".

Los tres detenidos -que no tienen antecedentes penales en Chile- fueron puestos a disposición de la Justicia, imputados todos por el delito de violación.

"El grado de participación de cada uno, sean dos de ellos autores o uno cómplice, o de otra manera, se establecerá en el desarrollo de la investigación", remató el subprefecto.