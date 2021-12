Renunció el polémico obispo que llamó a "desobedecer la ley" para ir a misa en pandemia

El papa Francisco aceptó la renuncia de Bernardo Bastres como obispo de Punta Arenas, quien dejará el puesto aludiendo a "razones personales".

A través de un comunicado, el religioso agradeció la "confianza, comprensión y acogida" del pontífice, precisando que "el Papa Francisco ha aceptado mi renuncia como Obispo de esta Iglesia que peregrina en Magallanes, bajo la modalidad de 'Nunc pro tunc', que en palabras simples significa que mientras llega el nuevo Obispo, sigo al frente de la Diócesis".

"Hace tiempo, venía reflexionando, evaluando y rezando ante Dios, mi desempeño como Pastor de esta querida Diócesis, y con la confianza de un hijo, le presenté al Santo Padre, la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis, por razones estrictamente personales", explicó.

Bastres añadió que "entre las razones que puedo compartir con Ustedes, se encuentran todos los acontecimientos que nos ha tocado vivir en estos años y como ellos no sólo han golpeado a nuestra Iglesia, sino también me han afectado personalmente. Me he visto sobrepasado y limitado para responder como merecen ser enfrentados y asumidos".

"Delante de Dios, debo pedirles perdón por las limitaciones que no me han permitido ser aquel Pastor que merecía esta Iglesia Magallánica. Con plena libertad puedo hacerles una confesión: delante del Señor tengo mi conciencia muy tranquila y me siento muy liberado con la respuesta que me ha dado el Papa Francisco. Me siento con una profunda serenidad, paz y libertad interior", indicó.

Bastres se vio envuelto en varias polémicas, como lo ocurrido en enero de 2013, cuando propuso eliminar a los perros vagos de la comuna, situación que derivó en protestas al interior de la catedral de Punta Arenas.

Junto a eso, en 2018 fue denunciado por el abogado Marcelo Vargas, quien lo nombró entre los encubridores de los abusos sexuales perpetrados por el sacerdote salesiano Rimsky Rojas.

Este año, Bartres volvió a generar polémica tras hacer un llamado a desobedecer la ley, calificando como "injusta" la decisión de impedir el desarrollo de cultos religiosos en comunas en Fase 2 del plan Paso a Paso, medida que buscaba evitar el avance de la pandemia del Covid-19.