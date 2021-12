Salmón de Magallanes fue clasificado como "buena alternativa" sustentable en ranking mundial

La ONG Monterey Bay Aquarium calificó positivamente al cultivo de salmón atlántico en la Región de Magallanes, sumándola a otras siete zonas que elaboran este producto que fueron clasificadas como "buenas alternativas" en su ranking de sustentabilidad ambiental, calificación que se extenderá por cinco años.

El grupo conformado tras un exhaustivo análisis de información técnica y científica del programa Seafood Watch, consiste de tres áreas de Noruega, Maine en Estados Unidos, Nueva Escocia en Canadá, las Islas Feroe (Dinamarca), una zona de Escocia, y finalmente, Magallanes.

De acuerdo a la ONG, la incidencia de enfermedades bacterianas y parásitos en la zona austral es más baja en comparación a otros lugares de cultivo, lo que permite un bajo uso de antimicrobianos y antiparasitarios.

"Esta clasificación también nos invita a seguir persistiendo en el camino de la sustentabilidad ambiental. Creo que en cinco años podremos alcanzar la más alta puntuación que ofrece el programa Seafood Watch", afirma Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, que agrupa a las empresas Multi X, AquaChile, Australis, Cermaq y Blumar.

