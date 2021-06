Sujeto fue formalizado, acusado de intentar ahorcar a su pareja en Punta Arenas

En el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, fue formalizado un sujeto detenido, tras ser acusado de intentar ahorcar a su pareja.

Durante la audiencia, se indicó que el hombre llegó en estado de ebriedad hasta el domicilio de su conviviente y en medio de una discusión, comenzó a agredirla.

Hasta la vivienda ubicada en el sector sur de la comuna, se trasladó personal de Carabineros, quienes iniciaron su búsqueda, logrando ser aprehendido en calles aledañas.

De acuerdo con el diario local El Pingüino, al final de la audiencia, el hombre señaló que “hace unas semanas intenté irme de la casa, lloró y me pidió a gritos que no lo hiciera. Ella es la que busca, me llama y me sigue donde quiera que yo vaya”.

El imputado fue puesto en libertad y el juez decretó que haga abandono inmediato de la vivienda que compartía con la víctima, con la prohibición de acercarse a ella a menos de 200 metros.