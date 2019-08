Tercera versión del Festival "Mil Sonidos en Mi Barrio" ya está en marcha en Punta Arenas

Diversas organizaciones comunitarias del sector norponiente de Punta Arenas dieron a conocer los detalles de lo que será la Tercera Versión del "Festival Mil Sonidos en Mi Barrio".

El evento está programado para este sábado, a partir de las 18.00 horas, en la Escuela Argentina, ubicada en calle Manuel Aguilar 01028, en el sector norte de la capital de la Región de Magallanes.

"Este es el resultado de un trabajo asociativo, en donde se han unido juntas de vecinos y clubes de adultos mayores, para realizar este gran evento que fortalece los lazos de integración", manifestó la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Katherine Ibacache.

El espectáculo incluye en su parrilla artística a elencos de la Escuela Argentina, "Los dedales de oro", la agrupación de adultos mayores "Para que no me olvides", "El galán de Angol", "7 de julio", Karen Ule, Taller Migrantes (muestras del folclor colombiano, peruano y argentino), "Kombo con C", Julio Argentino Díaz y "Resonancia rock", de Río Gallegos, Argentina.