Tocata clandestina con 100 asistentes en Punta Arenas: organizador es candidato y quedó con arraigo nacional

En plena Fase 3 de preparación, que no incluye cuarentenas pero sí prohibición de eventos masivos, una tocata clandestina convocó a 100 personas en la ciudad de Punta Arenas. El evento fue fiscalizado por Carabineros que detuvo a su organizador: el candidato a concejal del Partido Humanista, Juan Pablo Martínez Paredes.

Imputado de infringir las normas sanitarias, Martínez fue formalizado en el Juzgado de Garantía de la ciudad, que lo dejó en libertad pero con la medida cautelar de arraigo nacional.

La tocata se desarrolló este domingo en las instalaciones del ex Hospital Regional, ubicadas en calle Angamos, hasta donde llegó el centenar de asistentes.

Durante el desarrollo de la audiencia, el abogado del imputado señaló que él no convocó a la actividad, sino que se encontraba ahí por motivos laborales, grabando un videoclip.

"Las personas no contaban con mascarillas, además de no cumplir con el distanciamiento social adecuado. La insfraestructura no contaba con las condiciones mínimas de salubridad, ya que está en situación de abandono. Se trató de algo clandestino, no autorizado ni regulado por los entes correspondientes ", explicó la fiscal Rina Blanco.

Fueron los mismos vecinos, los que se comunicaron con Carabineros, para denunciar el gran movimiento de personas y la fuerte música que provenía desde el interior del lugar.

Pese a que se desarrolló un amplio operativo que incluyó a la PDI y funcionarios del Ejército y autoridades, la mayoría de los participantes logró huir.