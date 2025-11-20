Torres del Paine: Conaf investigará para "esclarecer cada etapa" de la tragedia

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) emitió este jueves una declaración pública tras la muerte de cinco turistas en el Parque Nacional Torres del Paine, ocurrida el lunes 17 de noviembre en medio de un brusco empeoramiento de las condiciones climáticas.

En el texto, la institución envió sus condolencias "a las familias de las personas fallecidas y a quienes han vivido momentos muy difíciles" dentro del parque.

La prioridad luego de la tragedia ha sido, afirmó, evacuar a los visitantes que aún permanecían en el circuito de la "O", proceso que se está realizando por vía aérea y terrestre con apoyo de la Fuerza Aérea y Carabineros, en coordinación con Conaf.

El organismo informó además que instruyó una investigación interna para "determinar las eventuales responsabilidades relacionadas con este accidente" y "esclarecer cada etapa de lo ocurrido", incluyendo activación de protocolos, comunicaciones, y despliegue de búsqueda, rescate y evacuación.

Conaf detalló que el día de las elecciones —16 de noviembre— el parque contaba con 51 funcionarios, la misma dotación presente al día siguiente. Tras las primeras alertas de mal tiempo en el circuito Macizo del Paine, "se activó el protocolo de emergencia" que ordena el desplazamiento de los funcionarios hacia el punto del incidente.

Los primeros en llegar fueron los guardaparques de la corporación, a quienes luego se sumaron Carabineros, el Ejército y el Socorro Andino. Paralelamente, se activó el Comité para la Gestión de Riesgos de Desastres (Cogrid) regional.

La declaración subraya que, dada la magnitud y complejidad del territorio, el resguardo del parque se realiza en coordinación con las empresas concesionarias que administran refugios y campamentos, que mantienen personal permanente en cada sector.

Debido a la tragedia, la Corporación anunció que "revisará junto a las concesionarias los protocolos de seguridad y comunicación en los circuitos, con el objetivo de reforzar la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias".

"Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de los visitantes y con la protección de uno de los patrimonios naturales más valiosos del país", finalizó la declaración.