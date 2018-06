Acusan retraso en reparación de vías de evacuación por volcán Nevados de Chillán

Los vecinos del valle Las Trancas, comuna de Pinto, Región de Ñuble, viven a los pies del complejo volcánico Nevados de Chillán y están preocupados por lo que califican como nulos avances en materia de preparación de vías de evacuación ante una eventual erupción del macizo, que se encuentra en alerta naranja.

Acusando el retraso en los proyectos anunciados por el Gobierno en materia de implementación de alarmas y reparación de caminos secundarios y se reunieron con el senador Felipe Harboe (PPD) para pedirle que interceda en sus demandas.

"Los vecinos nos sentimos abandonados por las autoridades porque no solo tenemos problemas en los caminos: no tenemos fosas, no tenemos agua potable, tampoco iluminación", dijo José Muñoz, presidente de la junta de vecinos de Las Trancas.

El sector precordillerano, donde están emplazadas las Termas de Chillán, mantiene a una población flotante de 15 mil personas en promedio durante la semana y los vecinos reúnen a una población de poco más de mil personas.

"Llamé al intendente Jorge Ulloa, porque se habían comprometido a firmar un decreto de emergencia que permitía sacar los fondos, pero me dijo que no iba a decretar una emergencia. Eso se traduce en un problema y vamos a tener que gestionar con la Dirección de Vialidad a ver si puede hacer algo", dijo el parlamentario.

Harboe planteó que para todo el sector hay un carro de bomberos que ni siquiera tiene tracción en las cuatro ruedas y si hay que hacer evacuación en helicóptero, no hay un espacio para helipuerto.

Por su parte, José Muñoz agregó que "se prometieron alarmas para mejorar los tiempos de respuesta, pero no han sido implementadas. Existe la posibilidad de que haya una erupción mayor y no hayan avisos previos; entonces hay temor".