Alcalde de Chillán Viejo declaró por más de dos horas en caso de fraude al Fisco

Con la declaración del alcalde Felipe Aylwin (IND) continuaron este jueves los interrogatorios a los imputados en el caso de "fraude al Fisco" en Chillán Viejo, que investiga la supuesta desviación de recursos económicos de las arcas del consistorio para fines ajenos a la gestión municipal.

La máxima autoridad comunal, el ex administrador del municipio y la docente Lya González están acusados de concertar la contratación de la funcionaria para que recibiera honorarios por labores que, según denuncian la Fiscalía y el CDE, no realizó.

Aylwin sostuvo en su declaración que no cometió el delito por el cual se le ha imputado, debido a que hay pruebas suficientes que confirman que Lya González trabajó en el municipio.

"Ella no fue una funcionaria fantasma. Por el contrario, desarrolló las labores que estaban en su contrato e incluso fue más allá, dado que sentó las bases de varias acciones que hoy estamos ejecutando o estamos por ejecutar en materias de relaciones internacionales", subrayó.

Durante el interrogatorio del fiscal Álvaro Serrano, varias preguntas fueron objetadas por la defensa de Felipe Aylwin y los abogados de otros imputados, debido a que exploraban hechos sobre la causa por los cuales no está siendo investigado.

Sin embargo, el tribunal dio cabida para que se pronunciara sobre el sumario realizado por la Contraloría y el funcionamiento del proceso administrativo al interior del municipio.

"Me percaté sobre la existencia de desórdenes administrativos en el año 2013. Es cuando inicié un proceso de auditorías internas porque me parecía que algo no cuadraba. Hice lo que todo funcionario público debe hacer, llevando los resultados a la Contraloría para que iniciaran un sumario", indicó la autoridad.

Tras concluir la declaración y el interrogatorio, Felipe Aylwin señaló sentirse conforme con la instancia, porque "por primera vez fui escuchado por quienes van a decidir sobre el caso y pude presentar mis argumentos y demostrar que Lya González sí trabajo en el municipio; la verdad está saliendo a flote".

La ronda de declaraciones proseguirá este viernes con la intervención del ex administrador municipal Ulises Aedo, imputado por cuatro hechos de la causa.