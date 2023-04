Boric regresó a la Región de Ñuble en medio de críticas por demora de la reconstrucción

A dos meses del peak de la catástrofe por los incendios forestales en el centro y sur del país, el Presidente Gabriel Boric se encuentra este lunes de visita nuevamente en la Región del Ñuble, una de las zonas más golpeadas.

El Jefe de Estado volvió a la comuna de Ninhue, donde se reportaron 32 casas quemadas en la emergencia, 24 de las cuales eran primeras viviendas, además de la destrucción de los estanques con que los vecinos se abastecían de agua y las cañerías que regaban los predios.

En la localidad de El Rincón, se espera que Boric anuncie de un nuevo paquete de más de 30 medidas de apoyo a las zonas afectadas por la catástrofe, en medio de las críticas de algunas autoridades locales por la demora en la reconstrucción en Ñuble, Biobío y La Araucanía.

En conversación con Cooperativa, Ana Albornoz, la alcaldesa de Santa Juana (Biobío), una de las comunas azotadas por la tragedia, acusó que empresas privadas encargadas de levantar las nuevas viviendas han incumplido sus contratos, relacionándolo con "un problema mayor: que hay comunas en las que hay una falta de Estado; comunas que Chile entero había olvidado durante muchos años".

"Nosotros entendemos que los caminos están malos, que no se puede subir, que es complicado, que los camiones no pasan por caminos de tres metros, que quedan enterrados, que los lugares se hacen de difícil acceso y ni siquiera uno tiene señal para hablar por teléfono. Eso hace que las empresas no quieran trabajar en los territorios, pero también hay un factor que siempre se soslaya: que se hicieron contratos con empresas privadas, que el Gobierno entregó los fondos y que las empresas no han sido capaces de instalar estas viviendas", sostuvo la jefa comunal.

En el marco de su visita, el Presidente Boric sostuvo una reunión con los ministros que lo están acompañando y los gobernadores del Ñuble, Biobío y La Araucanía para seguir avanzando en la reconstrucción de sus regiones.

Para seguir avanzando en la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, Presidente @GabrielBoric, acompañado por el Equipo de Gobierno, se reunió con los gobernadores @OscarCrisostomo, @RDiazWorner y @LucianoRivas. pic.twitter.com/INPzMHtWUS — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) April 3, 2023

La agenda de Boric en Ñuble arrancó esta mañana en la Hacienda San Agustín de Puñual, en Ninhue, donde conmemoró el aniversario número 175 del natalicio del héroe naval Arturo Prat Chacón.