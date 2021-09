Buzos de Cobquecura revisaron zona de Iglesia de Piedra sin hallar indicios de los desaparecidos

Este martes se cumplieron 11 jornadas de búsqueda de los turistas desaparecidos en Cobquecura, siendo hasta ahora un despliegue infructuoso por cielo, mar y tierra.

Una realidad que tampoco cambió con el trabajo de tres pescadores artesanales de la zona que fueron autorizados a realizar buceos en las inmediaciones de la zona de Iglesia de Piedra, donde desaparecieron Ismael Botti Rojas (37 años), Diego Águila Bustamante (30 años) y Jorge Leiva Herrera (37 años).

Se trató de labores infructuosas, ya que no hubo indicios de los desaparecido, y además, el incremento del viento y marejadas obligaron al término anticipado del rastreo en el fondo marino, ya que se hizo peligroso en la zona del rompiente del borde constero.

El mariscador Juan Carlos Oses, quien bucea en la zona desde que tenía 14 años, señaló que "en Iglesia de Piedra ahí hay dos formaciones rocosas, pero no tiene cavernas submarinas como han dicho, tampoco hay algas, descartándose que puede haber personas enredadas, eso no existe, abajo es arenoso, no es fangoso".

Agregó que "hay una profundidad de 10 a 11 metros ahí, esperábamos encontrar algo, las corrientes son fuertes justo ahí, y creo que los cuerpos ya avanzaron a mar abierto, ojalá tengamos un milagro de Dios de encontrar a alguno".

En tanto, mañana culmina el plazo oficial de búsqueda dispuesto por el fiscal a cargo del caso, Eduardo Planck, aun cuando personal de la Armada y el Gobierno se mantendrán con un despliegue en la zona hasta el viernes.