"Caso fraude" en Chillán Viejo: Corte absolvió al alcalde y los otros nueve imputados

La Corte de Apelaciones de Chillán confirmó este martes la absolución del alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin (PS), en el caso de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, que investigaba la falta de acreditación contable de 82 millones de pesos desde las arcas municipales en el año 2012.

El tribunal de alzada rechazó un recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, tras una investigación de seis años y un juicio de dos meses.

El tribunal acogió además un recurso interpuesto por la defensa de los funcionarios Ignacio Moreno y Susana Fonseca, y anuló la sentencia en su contra por el delito de falsificación de instrumento público.

También resultaron absueltos el ex administrador municipal Ulises Aedo, la ex funcionaria externa Lya González, el ex Dideco Jorge León, los funcionarios María Garrido, Paola Quijada, Ulises Aedo y Francisco Fuenzalida, y la empresaria Silvana Ríos.

En la resolución, los ministros señalaron que "no causan nulidad los errores de la sentencia recurrida que no influyeren en su parte dispositiva, sin perjuicio de lo cual la Corte podrá corregir los que advirtiere durante el conocimiento del recurso".

"Menoscabaron mi dignidad"

Con esto, el alcalde Felipe Aylwin señaló que "finaliza un proceso extenuante que ha dañado la honra de funcionarios y funcionarias municipales y menoscabaron mi dignidad como persona y alcalde".

"Hoy podré iniciar una nueva etapa con la frente en alto y mirando a mi gente a la cara, porque, como siempre dije, no tengo nada que ocultar", señaló.