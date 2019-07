"Caso Fraude" en Chillán Viejo: Juicio continuará pese a la ausencia del alcalde

El juicio oral por el "caso fraude" de Chillán Viejo continuará su desarrollo a pesar de la ausencia del alcalde Felipe Aylwin, uno de los diez imputados de esta causa en la que se indaga en la pérdida de 82 millones de pesos desde las arcas municipales el año 2012.

Esta determinación fue tomada por los jueces que llevan la causa en el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, tras escuchar a todos los intervinientes, luego del receso por la operación de trasplante de riñón a la cual fue sometido el alcalde y que lo mantendrá con licencia médica al menos durante los próximos 30 días.

Por parte de la defensa de Aylwin y los abogados de los otros imputados, la disposición era continuar el juicio, mientras que desde la vereda de la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitaban acogerse estrictamente al Código Procesal Penal, mediante una suspensión de diez días y una eventual anulación si no cambiaba el escenario.

Garantía de plazo razonable

La jueza Claudia Montero señaló que "la decisión de proseguir apunta a garantizar el derecho constitucional que tienen los acusados a ser juzgados dentro de un plazo razonable. Éste es un caso excepcional, de fuerza mayor, y no podemos vulnerar los principios inspiradores del derecho por la ausencia de una persona. Además, quedan cerca de tres semanas de juicio".

Respecto a la situación del alcalde acusado, la magistrada agregó que "no cabe duda que su derecho a defensa se ha visto resguardado durante la tramitación del juicio oral, motivo por el cual se mantiene su derecho de defensa técnica como derivación de la defensa material".

Para ello se acordará entre el tribunal y la defensa el mecanismo tecnológico que se utilizará para mantenerse en comunicación a distancia con el acusado.

Fiscalía acusa vicio de nulidad

El abogado Julio Díaz de Arcaya, defensor de Felipe Aylwin, manifestó que "valieron los argumentos constitucionales y procesales respecto a que este juicio no debía ser suspendido por la situación temporal del alcalde. Acá no aplica el concepto de ausente, por cuanto sabemos su paradero, podemos contactarnos con él y puede hacer valer sus derechos a ser oído".

En tanto, el fiscal Álvaro Serrano, si bien señaló respetar la decisión, argumentó que no la comparte, debido a la falta de precisión del tribunal sobre la condición en la cual queda el acusado, genera un vicio de nulidad.

"Legalmente no vemos que en que hipótesis se está planteando el tribunal, o sea, el imputado tiene la obligación de comparecer y si no lo hace hay un plazo máximo de 10 días y posterior a eso, si no aparece, debe anularse el juicio. Es decir, van a condenar o absolver en ausencia, como si fuese un acusado declarado en rebeldía, cuando éste no es el caso", indicó.