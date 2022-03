Centros de Salud Familiar de Chillán incorporan anfitriones para agilizar atención de pacientes

La Dirección de Salud del Municipio de Chillán ha incorporado funcionarios en roles de anfitriones en los centros de salud familiar (Cesfam) para mejorar la atención y satisfacción de los pacientes, especialmente de la tercera edad.

Se trata de profesionales que cumplirán funciones como puente de información y asistencia para los usuarios, agilizando la atención dentro de los establecimientos y reportando situaciones críticas para poner en marcha soluciones correctivas.

Ximena Meyer, directora de la Dirección de Salud Municipal de Chillán, comentó que "esta estrategia está siendo implementada en todos los cesfam, para lo cual se realizó una puesta en marcha con procesos de inducción y afianzamiento con los equipos de salud".

Una de estas anfitrionas es María Paz Sepúlveda, prevencionista de riegos, quien se desempeña en el Cesfam Isabel Riquelme de Chillán, indicando que "me he centrado en ayudar a la tercera edad, pero también oriento a toda la gente que lo requiera. Me han recibido muy bien".

Felipe González, director del Cesfam Isabel Riquelme, indicó que "esta función ha sido un gran aporte, mejorando la satisfacción usuarias y usuarios".

Una opinión compartida por la directora del Cesfam San Ramón Nonato, Carolina Carrasco, quien expresó que "con la incorporación de nuestra anfitriona se ha mejorado el proceso de atención de pacientes. Ella se encarga de recibirlos, atender sus necesidades y vincularse con los profesionales del cesfam, con el objeto de poder hacer más ameno y resolutivo la atención a la comunidad".