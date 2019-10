Chillán: Inédito programa social apuesta por inclusión laboral de personas en situación de calle

Una experiencia piloto de inclusión laboral para personas en situación de calle se está desarrollando en Chillán, con impulso del Ministerio de Desarrollo Social.

"Calle Cero" es el nombre de este esfuerzo público-privado que partió hace cuatro meses, con el respaldo estratégico de la empresa constructora Iraira de Chillán, que sumó tres personas en situación de calle a su equipo de trabajadores.

"Cambiar vidas"

El subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, señaló que "se trata de cambiar vidas; en este caso de Luis, Orlando y Manuel, tres hombres que están saliendo de la condición de calle".

"Esperamos que esta experiencia motive a otras empresas para que se sumen, y así avancemos en derribar prejuicios y eliminar barreras", indicó.

"Muy positivo"

Frank Iraira, empresario y gerente de la constructora, indicó que "ha sido una experiencia muy positiva, porque hemos visto cómo estos trabajadores se han comprometido con la empresa, así como nosotros con ellos".

Nacimos como una empresa familiar y si tenemos la oportunidad de ayudar, lo hacemos", contó.

Orlando Muñoz, uno de los participantes del piloto, contó que llegó con miedo al rechazo, pero ha sido todo lo contrario.

"Yo antes no duraba en las pegas, acá ha sido todo distinto, he aprendido, me han acogido, nunca he sido discriminado ni he recibido una mala palabra. Me he sentido apoyado desde el jefe hasta el que viene recién llegando", afirmó.

Balance Plan de Invierno

En un tema aledaño, el subsecretario Villarreal realizó un positivo balance del Plan de Invierno 2019: "Este año habilitamos un segundo albergue para 40 personas y aumentamos los cupos del primer albergue en relación al año pasado, lo que nos permitió duplicar nuestra capacidad de camas durante el invierno".

"Esto, más la ruta social, la ruta médica, y el Código Azul activo durante 19 días, nos permitió generar 7.809 atenciones de alimentación, traslados, abrigo e higiene para las casi 200 personas en situación de calle de la región", precisó.

A nivel de inversión fueron más de 350 millones de pesos considerando el programa Calle, el Centro para la Superación, Código Azul y Plan de Inverno.