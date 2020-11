Chillán Viejo: 300 estudiantes de educación superior reciben beca en medio de la pandemia

La Municipalidad de Chillán Viejo becó a 300 estudiantes de educación superior jóvenes y adultos que viven en la comuna y están cursando estudios en universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica o escuelas de formación de las Fuerzas Armadas.

Se trata de un fondo especial para este fin, que se creó hace algunos años, que contempla un aporte monetario de 200 mil pesos anuales, y que hoy se ha vuelto una gran ayuda con motivo del impacto económico para tantas familias que trajo aparejada la pandemia del Covid-19.

El alcalde Felipe Aylwin indicó que "es fundamental entregar herramientas y recursos que permitan mejorar las condiciones de acceso a la educación superior de nuestros vecinos, facilitando la continuidad de estudios, que en el mediano y largo plazo, aumentan sus posibilidades de acceso al mundo laboral".

Los beneficiarios son residentes matriculados en una institución de educación superior, y cuyos promedios de notas fueron 5,5 para los alumnos recién egresados de enseñanza media y de 5,0 para los que ya cursan niveles superiores.

La alumna Catalina Agüero, quien cursa la carrera de Servicio Social y ha sido becada por cuatro años consecutivos, señaló que "a mí me sirve para pagar el arancel, ya que a pesar de la pandemia no hemos tenido rebajas, y en mi caso particular, mi mamá no estaba trabajando, entonces estos recursos me sirven para al menos pagar un mes de la mensualidad".

Este año los estudiantes que recibieron la beca fueron seleccionados de entre cerca de 500 postulantes en un proceso de revisión de antecedentes en base al Reglamento de Beca aprobado por el Concejo Municipal.