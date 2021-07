El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Chillán dictó veredicto condenatorio en contra de un sujeto por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades al interior de la Cárcel de Chillán.

Se trata de Luis Muñoz, quien fue sorprendido portando 700 milígramos de marihuana en la zona de entrega de encomiendas del recinto penal, el 9 de octubre de 2020.

El fiscal Juan Rohr Bocaz explicó que "no obstante la discusión generada, el tribunal acogió la visión de la Fiscalía, en el sentido que la calificación de tráfico no necesita un peso mínimo, si no sólo la acción de traficar".

Agregó que "se recoge también la regla de agravación de pena por haberse cometido este delito en una dependencia destinada a la reclusión, no obstante que sólo se había llegado hasta la zona de entrega de encomiendas".

Finalmente, se consignó que el tribunal realizará la lectura de sentencia el próximo lunes.