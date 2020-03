Denuncian a gobernadora de Itata por audio en que convocaría bajo presiones a banderazo por el "Rechazo"

Una nueva polémica envuelve al gabinete regional de Ñuble, por la filtración de un audio que involucraría a la gobernadora provincial de Itata, Rossana Yáñez (Evópoli), con un llamado a participar de un banderazo por el "Rechazo" de cara al plebiscito del próximo 26 de abril.

Se trata de un mensaje de voz, emitido a través de un grupo de Whatsapp, en que una voz atribuida a la autoridad provincial dirigiendo un mensaje con tono de presiones a funcionarios públicos.

"Diez y media es el banderazo, así que les dejo a todos hecha la invitación, entre comillas. Pero, Intendencia se dará cuenta de quiénes van y quiénes no van. Ése fue el mensaje. Yo no puedo ir, porque no debo ir, pero ustedes sí", dice el audio.

Desde la Contraloría ya tomaron conocimiento de la denuncia y anunciaron inicio de una investigación.

🔴Posterior a denuncia en nuestro portal, hemos iniciado investigación respecto a audio de eventual autoría de Gobernadora de @Gob_Itata, que reflejaría irregularidades con recursos públicos, relacionado a campaña por una opción del Plebiscito https://t.co/arzWVyr9lc — Contraloría (@Contraloriacl) March 11, 2020

REACCIONES EN LA OPOSICIÓN

El senador Felipe Harboe (PPD) señaló que este hecho "revela que hay una infracción grave al principio de probidad administrativa. Hemos pedido a abogados del PPD en Ñuble que hiciera una presentación inmediata a la Contraloría Regional pidiendo la destitución de la autoridad provincial".

Gina Hidalgo, presidenta regional del Partido Socialista, indicó por su parte que "hay una conducta recurrente del Gobierno Regional a intervenir por el rechazo a la nueva Constitución, lo que nos parece sumamente grave. Contraloría ya ha señalado la necesidad de prescindencia de emitir una postura de funcionarios públicos y esto lamentablemente no ha parado. Es claro que hay instrucciones del intendente".

Finalmente, Cristián Quiroz, ex consejero regional y experto en administración pública, manifestó que "el Ministerio del Interior debe verificar que el mensaje fue emitido y difundido por la autoridad, y si eso es cierto es un hecho de suma gravedad. No sólo sería intervencionismo, sino que además tendría una connotación de cohesión frente a funcionarios públicos, obligándoles a asistir a este tipo de manifestaciones políticas".

CASO DEL SEREMI DE ENERGÍA

El hecho denunciado se suma al caso que involucra al seremi de Energía, Manuel Cofré (RN), quien, a inicios de febrero, mediante un correo electrónico a medios de comunicación, entregó su opinión contra una nueva Carta Magna, tildándola de "chavista" y que "generaría miseria al país".

La autoridad fue denunciada a la Contraloría por falta a la probidad, debido a que el correo fue enviado a través de una funcionaria, desde un correo institucional y en horario laboral.

Desde la Intendencia, si bien reconocieron la "imprudencia" del seremi, lo ratificaron en su cargo.

En el caso de la gobernadora provincial, el Gobierno Regional de Ñuble aún no se han referido al tema.