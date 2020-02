El perfil del seremi denunciado en Ñuble: Ingeniero, militante RN y twitero pro "rechazo"

Dos meses en el cargo lleva el Seremi de Energía en Ñuble, Manuel Cofré (RN), denunciado por líderes de oposición ante la Contraloría, por una supuesta falta a la probidad tras el envío de un correo electrónico a medios de comunicación, donde adhiere al rechazo a una nueva Constitución, en el marco del plebiscito del próximo 26 de abril.

El hecho sucede mientras La Moneda prepara un instructivo de prescindencia y es cuestionado por el uso de recursos públicos, pues habría solicitado el envío a una profesional de su repartición, en horario laboral y utilizando un correo institucional.

"Constitución Chavista", que "generará miseria", que será un "desastre para Chile", "que no entregará soluciones a demandas sociales en materias de salud, pensiones, vivienda o empleo", son parte de los juicios emitidos por este ingeniero civil industrial, con 20 años de experiencia en operaciones y logística en el sector privado.

Pro "rechazo" en Twitter

Sin embargo, no es la primera vez que se pronunciaba contra la idea de una nueva Carta Magna, en la potestad del cargo. A través de su cuenta de Twitter (@nonocofre), el pasado 15 de diciembre, ya se pronunciaba por el rechazo en el próximo plebiscito.

Como militante RN mi opción es RECHAZO en proximo Plesbicito. Los ajustes se pueden hacer en eñ Parlamento. Chile necesita crecer y avanzar. — manuel cofre suarez (@nonocofre) December 15, 2019

Una semana después volvió a referirse al tema: "Propongo que RN esté con la libertad de emprender y apoyo a la propiedad privada, en el caso que gane la opción de nueva Constitución. Yo votaré rechazo". Luego, el 7 de enero, escribía: "Bien por mis senadores RN. Opción rechazo. Si le requiere certeza jurídica. Los cambios deben efectuarse en el Congreso".

"Estallido social" en 140 caracteres

También ha dedicado mensajes sobre el estallido social y las movilizaciones sociales. El 12 de noviembre, ad portas de convertirse en seremi, escribía: "Que Sergio Micco pida intervención del Ejército. Debe defender derechos humanos de los ciudadanos afectados por vándalos".

Ya en la posesión del cargo, el 23 de diciembre, redactaba: "A los zurdos que buscan en las películas de la Guerra de las Galaxias, inspiración revolucionaria, les digo bienvenidos al consumismo y capitalismo".

A los zurdos que buscan en las peliculas de la Guerra de las Galaxias inspiración. Revolucionaria.

Les digo que bienvenidos al Consumismo y Capitalismo — manuel cofre suarez (@nonocofre) December 23, 2019

Así también se refería a las dificultades entorno a la Prueba de Selección Universitaria con frases como "los jóvenes de hoy que no dan la PSU. Que no se esfuerzan. Que no estudiarán. Serán los pobres del mañana. Qué pena por ellos"; se manifestó en apoyo al Intendente Felipe Guevara y tuvo algunas frases dedicadas a la labor de medios de comunicación durante movilizaciones sociales.

Como está a la vista, desde que se convirtió en autoridad, se mantuvo como un activo opinante de la contingencia en su cuenta de Twitter, mientras que en su cuenta personal de Facebook su actividad se mantuvo en la línea de mostrar sus actividades circunscritas al trabajo de seremi.